Die Lernbrücke ist ein Projekt, bei dem Freiwillige Schulkinder (von 6 bis 15 Jahren) aus Familien, die sich keine teure Nachhilfe leisten können, kostenlos beim Lernen und bei den Hausübungen unterstützen. „Ich bin vor einem Jahr nach Salzburg übersiedelt und habe ein Ehrenamt gesucht“, erzählt Edith Noll-Schmerler, selbst psychologische Heilpraktikerin. Sie sitzt jetzt einmal in der Woche mit der zehnjährigen Alina über ihren Hausaufgaben. Von Lesen bis zu Rechnen steht alles am Programm. „Sie soll es auch verstehen, was sie lernt. Dafür bin ich da“, erzählt die ehrenamtliche „Lehrerin“, die selbst zweifache Mutter ist. Um und Auf: „Die Kinder sollen die Freude am Lernen beibehalten.“ Selbstvertrauen wird gefördert. Die Diakonie sucht laufend freiwillige Lernbegleiter.