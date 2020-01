Was ist es, das Sie in Ihrem Job an- und ins Archiv treibt?

Es ist dieses Gefühl: Warum ist das jetzt eigentlich so? Gerade bei Dingen, die man für gegeben annimmt, frage ich gerne nach dem Warum. Dinge, die viele mit „Ja, das ist halt so" beantworten, genau die will ich mir genauer anschauen.