In zehn Jahren wurden 148 Fußgänger getötet

Dieser Unfall endete zum Glück glimpflich, doch das ist leider nicht immer so – in den vergangenen zehn Jahren wurden in Oberösterreich 148 Fußgänger bei Verkehrsunfällen getötet, im Vorjahr waren es 15 – das waren um sechs mehr als im Jahr 2018. Der Verkehrsclub Österreich fordert deshalb auch mehr Gehwege, mehr Verkehrsberuhigungen in Ortsgebieten und Tempo 30 statt 50. „Unser Verkehrssystem nimmt auf die schwächsten Teilnehmer viel zu wenig Rücksicht“, erklärt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich.