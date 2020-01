Mit einer Impfung können Kinder vor der Krankheit geschützt werden. Auch Erwachsene können sich noch impfen lassen - vor allem vor Reisen in bestimmte Gebiete in Afrika oder im Nahen Osten. Der letzte bekannte Meningokokken-Fall in Kärnten ist bereits mehr als ein Jahr her: 2018 erkrankte ein neunjähriges Mädchen aus Krems an Meningitis, überlebte aber glücklicherweise.