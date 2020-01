Bus noch in die Garage gefahren

Nachdem der Angreifer geflohen war, schloss der Busfahrer die Türen und fuhr im Schockzustand weiter bis zu der rund 15 Kilometer entfernten Endhaltestelle in Lierre. Seiner Verletzungen wurde sich der Mann aber erst bewusst, nachdem er den Bus in die Garage in Willebroek zurückgebracht hatte.