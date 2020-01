Trotz verheerender Buschbrände in Australien ist am Freitagabend erneut eine Staffel des RTL-Formats „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gestartet. Die Ekelshow wird bereits zum 14. Mal aus dem australischen Dschungel übertragen und gehört trotz sinkender Zuschauerzahlen jedes Jahr zu den Quotengaranten des Kölner Privatsenders. Mit anderen Worten: „Die gleiche Kotzedur wie jedes Jahr.“ Oder nicht ganz: In der ersten Sendung gab es bereits einen Ausstieg.