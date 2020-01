Trend im Netz stellt Magersucht als cool dar

Besonders problematisch ist dabei der neue Trend „Skinny Check!“ auf „Tik Tok“. Dort befinden sich Mädchen in einem Wettkampf miteinander, wer den dünnsten Körper hat. Zu dem Song „If you like to talk to tomatoes“ präsentieren sie ihre ausgemergelten Körper. Wer hat die spitzesten Ellbogen, die herausragendsten Wangenknochen und die dünnsten Oberschenkel, bei denen selbst die Size-Zero-Jeans wie eine Baggy-Hose herunterhängt. Der gemeinsame Code ist „Skinny Check“, markiert mit den Hashtags #ed (für „Eating Disorder“, also Essstörung) und #edrecovery (für jene, die sich gerade von einer Essstörung erholen). Die Kinder suggerieren damit anderen Kids, dass es cool ist, unter einer Essstörung zu leiden.