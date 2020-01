Zu warme Temperaturen ließen in den vergangenen Tagen keine Schneeproduktion in Wengen zu. Die Schneedecke im untersten Teil des Slalom-Hanges sei aber unzureichend, hieß es in einer Presseaussendung. Das OK prüfte daher zwei Alternativen und entschied sich, alles dafür zu tun, das Rennen auf der Originalstrecke durchzuführen und Schnee herbeizufliegen.