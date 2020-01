Das Haas-Haus, so wie wir es heute in der Wiener Innenstadt kennen, ist bereits der dritte Bau. Nachdem man die Ruinen des ersten Haas-Hauses - das vor dem Zweiten Weltkrieg noch ein prachtvolles, palastartiges Gebäude war - abgetragen hatte, wurde zwischen 1951 und 1953 ein Neubau errichtet. Die Fassade dieses Gebäudes war jedoch so schlicht, dass sie vielen Wienern an so prominenter Stelle als äußerst unpassend erschien und im Stadtbild schon bald als unhaltbar galt. Der einfache Nachkriegsbau blieb trotzdem bis in die Mitte der 80er-Jahre bestehen, erst dann entschied man sich für einen abermaligen Neubau. Mittlerweile hatten die Wiener das einst als unpassend empfundene Gebäude jedoch liebgewonnen und waren entsetzt, als am 10. Jänner 1987 mit dem Abriss begonnen wurde.