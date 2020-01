Dass die bis an die Grenze der Bewusstlosigkeit alkoholisierte Frau die Straßenbahn der Linie 52 nicht nahen sah, liegt am benebelten Zustand. Denn obwohl der Fahrer wie wild und vorschriftsmäßig läutete, torkelte das bislang unbekannte Opfer unbeirrt über die Linzer Straße. „Die Betrunkene ist in die Garnitur getaumelt und von dieser zu Boden geschleudert worden“, schilderte ein Augenzeuge.