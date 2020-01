Kunst und Sport haben oft mehr gemeinsam, als man im ersten Moment vermuten würde. Auch wenn sich die eine Welt völlig kreativ und offen verhält und die andere ergebnisorientiert funktioniert, gilt es da wie dort, Talent mit Ehrgeiz und Ausdauer zu vermischen. Musiker, die auch Sportler hätten werden können, findet man zuhauf. Iron-Maiden-Boss Steve Harris etwa war kurz vor dem Sprung in den Profikader von West Ham United, Jazzgitarrist Bernie Williams war Baseball-Profi bei den New York Yankees und Bruce Dickinson, ehemals von Iron Maiden, spielte in den oberen Ligen des Fechtens mit. Dass wir schon früh im Jahr das famose Album „Seeking Thrills“ von Georgia Barnes genießen dürfen, verdanken wir auch einem Sportunglück. Die 29-Jährige brillierte jahrelang in den weiblichen Jugendteams der Queens Park Rangers und des Arsenal FC und hing ihre Karriere erst an den Nagel, als ihr damaliger Trainer verstarb und sie die daraus resultierenden Emotionen nicht mehr in den Griff bekam.