„Teil der Verwirklichung unserer Vision, die urbane Mobilität zu verändern, ist das Erreichen finanzieller Unabhängigkeit; deshalb haben wir unseren Schwerpunkt auf die Rentabilität verlagert“, heißt es in der Mitteilung. Während die „überwiegende Mehrheit“ der mehr als 120 Städte, in denen das Unternehmen aktiv ist, demnach bereits rentabel sei, gebe es weltweit ausgewählte Gemeinden, in denen sich die „Mikromobilität langsamer entwickelt“ habe. „Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, derzeit zwölf Märkte auf der ganzen Welt zu schließen.“