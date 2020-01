Große Unruhe in München bahnt sich an. Zuletzt gab es ja ein Gespräch zwischen Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Neuer. Deutschlands Super-Goalie soll in der nächsten Spielzeit für Nübel Platz machen - und zwar für 15 Spiele! Was der unumstrittenen Nummer eins der Münchner gar nicht gefiel. Auf die Forderung der Vereinsverantwortlichen ging Neuer nicht ein.