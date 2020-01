Die Pornofirma xHamster wollte Laura Müller für eine Million Euro für eine ihrer Produktionen verpflichten: „Wir sehen großes Potenzial in ihr und würden sie gern für eine Produktion im Erotikbereich gewinnen. Wir bieten Laura eine Gage in Höhe von einer Million Euro für die Mitwirkung in einer High-End-Pornoproduktion.“ Entstehen sollte ein Filmchen mit einem internationalen Star, der die 19-Jährige weltberühmt machen könnte.