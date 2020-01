Am vergangenen Mittwoch haben Passanten in der Lobau in Wien einen rund fünf Monate alten, herrenlosen Junghund gefunden - und sofort reagiert: Sie brachten den kleinen Husky zur Polizeiinspektion in der Van-der-Nüll-Gasse in Favoriten. Wo sich eine Beamtin sofort in den kleinen Hund verliebte.