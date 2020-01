Ein 42-jähriger Lieferant wird in Paris wegen der Benutzung eines Handys am Steuer von der Polizei festgehalten. Die Polizeikontrolle eskaliert vollkommen. Mehrere Beamte müssen den tobenden Mann unter Einsatz von Körpergewalt zu Boden ringen. Wenig später ist der 42-Jährige tot. Der Zwischenfall vor einer Woche hat eine Welle der Empörung in Frankreich ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits wegen fahrlässiger Tötung.