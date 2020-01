Ferienhaus in Flammen

Es war bereits der zweite Großbrand in dieser Nacht in der Region: Gegen 20.50 Uhr brach im ausgebauten Dachgeschoß eines Ferienhauses in Preg ein Feuer aus. 45 Feuerwehrmänner aus Preg, St. Lorenzen und St. Margarethen rückten aus. Laut Einsatzleiter Kurt Stocker wurde das Dach geöffnet, um schneller an den Brandherd zu gelangen.