Marke „Sussex Royal“

Das große Geld dürfte das Paar in Merchandising-Artikeln sehen. Hunderte Produkte sollen Harry und Meghan seit Monaten markenrechtlich für ihre Marke „Sussex Royal“ registriert haben. „Die Königlichen Hoheiten sind zuversichtlich, dass dieses Arrangement für alle Seiten am besten ist. Sie freuen sich darauf, ihre royalen Verpflichtungen und gemeinnützige Arbeit fortzuführen und dabei finanziell unabhängig zu sein“, hieß es in ihrer royalen Austrittserklärung.