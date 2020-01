Digitalisierung: Die Regierung will den 5G- und Glasfaserausbau weiter vorantreiben, ebenso jenen der „Digitalen Verwaltung“. Dazu ist u.a. ein persönliches Bürgerkonto zur Erledigung von häufigen Behördenwegen, eine „Digitale Identität“ (E-ID) und eine „Ö-Cloud“ geplant, ein nationales Netzwerk an Servern, auf dem Nutzer ihre Daten abspeichern können. Das Bundesrechenzentrum (BRZ) soll in einer „Kompetenzzentrum für Digitalisierung in der Bundesverwaltung“ weiterentwickelt und eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Statistik Austria geprüft werden.