Zwanzig Millionen Euro hat Dortmund für Haaland nach Salzburg überwiesen, dementsprechend hoch sind die Erwartungen. Doch Druck macht sich der Norweger nicht. „Wenn man zu einem Klub wie den Borussia geht, ist es normal, dass die Erwartungen hoch sind. Was das angeht, mache ich mir keinen Kopf", so der ehemalige Bullen-Bomber im Interview mit der „Bild“. Doch was sind nun die größten Unterschiede zwischen Österreichs Serienmeister und dem deutschen Vize?