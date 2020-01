Ein Sieg beim heutigen Auftakt gegen Tschechien könnte wieder eine Begeisterung wie 2010 auslösen. Da legte Österreich mit einem Jahrhundert-Spiel in Linz die Basis für das Weiterkommen und folglich die beste Platzierung in der EM-Geschichte (Rang neun). In 50 (!) Sekunden wurde gegen Island ein Drei-Tore-Rückstand egalisiert. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. So aber bleibt es als einer der bedeutendsten Momente in der rot-weiß-roten Handball-Geschichte verewigt, war das 37:37 die Initialzündung für den „Funkenflug“ vor zehn Jahren.