Ein tödlicher Forstunfall hat sich am Donnerstag in Rechberg bei Bad Eisenkappel ereignet. Da der 61-jährige Vater von Holzschlägerungsarbeiten in einer Waldparzelle hinter der Kirche Rechberg am Abend nicht nach Hause gekommen war, erstattete ein Sohn die Abgängigkeitsanzeige. Im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion konnte der 61-Jährige vom Polizeihubschrauber Libelle FLIR im steilen Waldgelände geortet werden. Die Rettungskräfte konnten den Mann leider nur noch tot bergen. Er dürfte im steilen Gelände abgestürzt sein. Die am Einsatzort anwesende Gattin und zwei Söhne wurden vom KIT-Team des Samariterbundes betreut.