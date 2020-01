Arabische Staaten wehren sich gegen NATO-Einsätze

Die NATO, die Nordatlantikpakt-Organisation, wurde 1949 gegründet. Sie besteht aus 29 europäischen und nordamerikanischen Mitgliedsstaaten. Zu den bisherigen NATO-Einsätzen im Nahen Osten zählen die Anti-IS-Koalition, die im Jahr 2014 gegründet wurde, um den IS in Syrien und im Irak zu bekämpfen. Die meisten NATO-Staaten gehörten von Anfang an der Koalition an, erst im Mai 2017 trat die NATO auf Druck Trumps auch selbst bei. Zuvor war im Bündnis regelmäßig auf Vorbehalte arabischer Länder gegen ein direktes Engagement der westlichen Militärallianz verwiesen worden.