Die kroatischen Staatsbürger (53 und 49) hatten am Donnerstag mit den Schneeschuhen eine Rundtour über die Ochsenscharte geplant. Ihr Ziel waren die Zwei Seen, wo sie gegen 14 Uhr ankamen. Aufgrund von Schwierigkeiten im alpinen Gelände entschlossen sich die beiden Männer aber, den gleichen Weg zurückzugehen. Im Bereich des sogenannten Rastl kehrten sie aufgrund eisiger Verhältnisse um und kamen schließlich auf die Turggeralm, wo sie einen weiteren Weg ins Tal versuchten. In einem Graben war jedoch Endstation, ein Weiterkommen unmöglich.