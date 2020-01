Soleimani-Attentat: Auch einige Republikaner üben Kritik

Die oppositionellen Demokraten hatte die gezielte Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani am vergangenen Freitag im Irak durch einen US-Drohnenangriff scharf kritisiert. Sie werfen Trump vor, keine schlüssige Strategie für eine Deeskalation zu haben. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantnehauses, Nancy Pelosi, sprach am Mittwoch von einem „provokativen und unverhältnismäßigen militärischen Luftangriff“. Unterrichtungen der Parlamentarier durch die US-Regierung seien nicht ausreichend gewesen, um die Zweifel auszuräumen. Auch mehrere Parteifreunde Trumps übten zum Teil heftige Kritik am Umgang der Regierung in Washington mit dem Kongress.