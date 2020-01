Die Zahl illegaler Einreisen in die EU ist im Vorjahr auf den niedrigsten Stand seit 2013 gesunken. 2019 wurden rund 139.000 irreguläre Grenzübertritte gezählt, wie die EU-Kommission unter Berufung auf vorläufige Zahlen der europäischen Grenzschutzagentur Frontex am Donnerstag via Twitter mitteilte.