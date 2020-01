Dennoch wagen nun Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne), Vertreter der ansässigen Standler und der Agendagruppe, die die Planung großteils in Eigenregie durchgeführt hat, einen letzten Anlauf. „Wir appellieren an die anderen Parteien, den Umbau nicht noch weiter zu verschleppen. Das ist kein Projekt der Grünen, sondern der Bürger. Uns Politikern wurde hier ein fertiges Konzept, dem sogar die Wiener Linien und die Wirtschaftskammer zugestimmt haben, auf dem Silbertablett serviert. An uns liegt es jetzt, den Wunsch der Bürger umzusetzen“, so Nossek.