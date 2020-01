Auch andere Kommunen wie Premstätten, Gössendorf oder Hausmannstätten seien betroffen. Laut Kalsdorfs Bürgermeister Manfred Komericky (SPÖ) arbeiten die Gemeinden der Region an einem Strang, mit dem Land habe man vieles in die Wege geleitet: So wird der S-Bahn-Takt verdichtet, zusätzliche Buslinien sind geplant, Radwege sollen attraktiviert werden. „Wir hoffen, dass wir dadurch einiges abfangen können, Vekehrsbehinderungen wird es aber sicherlich geben.“