Viele Hockeyfans sind enttäuscht; sie hatten ja gehofft, dass die versprochene Halle noch heuer gebaut würde. Erfreulich ist allerdings, dass das Land in der Regierungsitzung am 14. Jänner 8,1 Millionen Euro an Förderungen für den Ausbau beschließen will. Die Pläne sehen eine Erweiterung dann in Richtung Süden auf dem Gelände der Landestraßenverwaltung vor.