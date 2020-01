Mietvertrag zwischen Stadt und Land aufrecht

Die Stadt Salzburg finanziert die Elternberatung zu 100 Prozent. „Wir stellen Miete und Personal, außerdem haben wir einen aufrechten Mietvertrag mit dem Land. Den kann man, wenn dann nur beidseitig auflösen, was ich bestimmt nicht machen werde“, bekräftigt die Stadträtin. Bedenken äußert auch Andrea Holz-Dahrenstaedt, Leiterin der kija in Salzburg: „Am liebsten würde ich in der Gstättengasse bleiben. Aber wenn wir siedeln müssen, dann in ein Haus, indem die Anonymität der Jugendlichen und Kinder gewahrt bleibt.“