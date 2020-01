Baby in den Kofferraum gesteckt

Nach seiner Mittagspause sah Rowe nach dem Mädchen und bemerkte, dass das Baby aus dem Rucksack geklettert war. Er steckte Marion zurück in den Rucksack, legte diesen in den Kofferraum und versperrte ihn. Als Rowe fünf Stunden später zum Auto zurückkehrte, atmete Marion nicht mehr. Er rief die Rettung, aber jede Hilfe kam zu spät.