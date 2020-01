Mit Erinnerungslücken bei allen Beteiligten - Opfer, Angeklagte und Zeugen - hatte die Steyrer Richterin Christina Forster am Donnerstag zu kämpfen. Zwei Justizwachebeamte - der dritte war wegen Krankheit beim Prozess verhindert - sollen einem Untergebrachten in der Justizanstalt Asten in der „Isolierzelle“ eine Rippe gebrochen haben.