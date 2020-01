In der italienischen Serie A hält Müldür bei acht Einsätzen. „Mein Ziel ist es, Stammspieler zu werden, am besten noch in dieser Saison“, setzt sich der Verteidiger hohe Ziele. Die Umstellung war groß: „Es ist wie in einer anderen Welt, bereits im Training. Wo im höchsten Tempo gearbeitet wird, jeder Pass sitzen muss. Taktik ist das Um und Auf.“