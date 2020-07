Selbst, wenn man den Regler am Handy auf Anschlag dreht, entspricht die Lautstärke lediglich dem, was manch anderer In-Ear schon bei 80 Prozent ausgibt. Lautstärkereserven fehlen dadurch ein wenig: In lauter Umgebung betreibt man den Airy True Wireless schnell am Anschlag.