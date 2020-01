Bei einem weiteren Projekt sollte von der Gemeinde die Umwidmung von Wohngebiet in Zweitwohnsitzgebiet durchgewunken werden. Beide Projekte hängen nun in der Schwebe. Bürgermeister Günter Steiner fällt krankheitsbedingt für unbestimmte Zeit aus. Auch seiner Stellvertreterin, Angelika Hölzl, ist der mediale Rummel zu viel geworden. Sie will sich zu den Projekten nicht mehr äußern. Fest steht: Der Gipfel ist noch nicht erreicht.