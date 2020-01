Patent gilt noch 15 Jahre

Vor einigen Wochen löste sich aber der Knoten. „Wir hatten alle nun erforderlichen Zertifikate beisammen“, sagt Edler. Eine neue Mischanlage, die dann direkt auf Baustellen eingesetzt werden kann, wird demnächst in Spital am Pyhrn gebaut und im Frühjahr dann an den Franchise-Partner nach Russland geliefert. „Das Patent für unser System läuft in Russland noch bis zum Jahr 2035, das wollen wir bis dahin auch voll ausnutzen“, so der Unternehmer, der im Vorjahr in Lettland den Energy Globe gewann. Dort kam übrigens sogar beim Bau der Great-Amber-Konzerthalle in Liepāja das Know-how aus Oberösterreich zum Einsatz.