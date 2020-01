Hofer verteidigt Personalentscheidung

Parteichef Norbert Hofer hatte sich dazu ebenfalls am Donnerstag geäußert: Die Entscheidung, Schnedlitz zum Generalsekretär der FPÖ zu machen, sei kein „Angebot“ an die „Identitären“. Die Vorbehalte gegenüber Schnedlitz seien völlig unbegründet, so Hofer.