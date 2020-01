Sie alle sind gebündelt erreichbar unter 567gemeindewahlen.at. „Für viele andere sind die Gemeindewahlen die kleinsten Wahlen - für uns in der Volkspartei zählen sie aber zu den Wichtigsten, weil sie die persönlichsten Wahlen sind. Wir sind bei dieser Gemeindewahl nicht nur die einzige, die in allen 567 Gemeinden kandidiert - wir sind auch die einzige Kraft, wo alle 567 Gemeindeparteien online erreichbar sind“, so Ebner.