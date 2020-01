Die Pferde werden auf zwei Plätze aufgeteilt, wo es nun „Bitte warten“ heißt. Denn die Zukunft der Tiere, deren Zustand den Umständen entsprechend gut sein soll, ist aktuell noch ungewiss. „Die Besitzerin hat nun zwei Monate Zeit zu beweisen, dass sie in Zukunft für die Tiere aufkommen wird“, erklärt Zinn-Zinnenburg. Es ist also durchaus möglich, dass die Pferde zurück in ihren Stall kommen. Glauben möchte Zinn-Zinnenburg aber nicht daran, zumal in der Vergangenheit schon einmal gegen die Besitzerin ermittelt worden sein soll - ebenfalls aufgrund von vernachlässigten Pferden. Kommen die Tiere nicht zurück, beginnt die Herbergssuche erneut - dann sollte es aber eine dauerhafte Bleibe sein ...