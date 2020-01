Die rote Bastion Hainfeld ist ein Vorzeigeprojekt im Land. Zwar schneidet man bei Nationalrats- und Landtagswahlen ähnlich schlecht wie in andere Gemeinden ab, doch direkt im Ort hält der fleißige Eisenbahner Albert Pitterle die rote Parteifahne hoch. Der karenzierte Fahrdienstleiter verordnete seiner Gemeinde als Ortschef einen klaren Sparkurs und bilanziert nächstes Jahr mit mehr als 20 Millionen Euro Überschuss. Und das bei nur 4400 Einwohnern. „Man kann als Sozialdemokrat auch Sparefroh sein, die Gelder müssen nicht mit der Gießkanne verteilt werden“, erklärt Pitterle im Gespräch mit der „Krone“. Gründe für den großen Erfolg: Bürgernähe, klare Linien und Engagement. „Die Leute können unterscheiden, was in Bund, Land oder Gemeinde los ist. Wir sind in fast allen Vereinen verankert und erfahren starken Rückhalt“, erklärt Pitterle die Erfolgsformel. In der Gemeinde-SP werden übrigens auch geheime Vorwahlen über die vorgeschlagenen Kandidaten abgehalten. Dann entscheiden die Bürger per Vorzugsstimme, wer schlussendlich in den Gemeinderat einzieht, 40 Prozent Frauenquote natürlich inklusive.