Das Wohlgefühl endet nicht bei der Optik, man sitzt auch ganz hervorragend. Vorne sowieso, aber auch auf den Rücksitzen kann von eingeschränkten Platzverhältnissen, „die man halt in Kauf nimmt, weil es ja auf den Sport ankommt“, nicht die Rede sein. Wer opulenter sitzen will, sollte sich einen X7 anschaffen (der fährt aber nicht so gut). Das kommt nicht von ungefähr, mit 4,71 Meter ist der 3er-BMW der Baureihe G20 neun Zentimeter länger als sein Vorgänger und fast so lang wie ein 5er-BMW der Reihe E34. Auch in Höhe und Breite ist er gewachsen.