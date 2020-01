Umfassendes Porträt

In „That’s Life“ konzentriert sich Autor und Regisseur Stefan Warmuth bewusst nicht nur auf die schillernden Facetten des unsterblichen Unterhalters, sondern blickt auch tief in die Gräben, die in Sinatras unsteter Karriere immer wieder aufgerissen wurden. „Mir war wichtig, ihn möglichst umfassend darzustellen“, erklärt Warmuth der „Krone“ im Interview, „den Star Sinatra kennt man, aber mich interessiert der Mensch. Nicht allen ist bekannt, dass er ein extremer Choleriker war, der teilweise wirklich wild ausrasten konnte.“ Sinatra als schillernde Figur in all seinen Facetten abzubilden, ist die wichtigste Prämisse der Musical-Umsetzung. Die Show beginnt im Juni 1971 in Los Angeles, als Frank Sinatra seinen Abschied von der Bühne bekanntgibt und dabei „Come Fly With Me“ intoniert. Wirklich aufgehört hat er freilich erst 20 Jahre später, doch davon ausgehend wird seine einzigartige Lebensgeschichte in Rückblenden erzählt.