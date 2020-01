Die Regierung wirbelt auch die Parlamentsklubs der Parteien durcheinander: So wird etwa Angelika Winzig nach dem Abgang Karoline Edtstadlers türkise Delegationschefin in Brüssel. Auch im Nationalrat wird ordentlich rotiert. So schaffen es etliche Kandidaten, die im Herbst noch am Einzug gescheitert waren, jetzt doch ins Hohe Haus. Erstmals für die ÖVP im Nationalrat sitzen ab Freitag die Lehrerin Romana Deckenbacher (sie folgt Finanzminister Gernot Blümel), Irene Neumann-Hartberger (für Kanzler Sebastian Kurz) und Alexandra Tanda (sie bekommt den Platz von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck).