Im Netz tauchen nach Katastrophen wie dem Absturz im Irak immer wieder Fake-News auf, wie etwa Bilder, die von Profis bearbeitet wurden, oder falsche Verdächtigungen, die gezielt verbreitet werden. So soll etwa ein Foto einer Raketenspitze wenige Stunden nach dem Absturz in genau der Stadt aufgenommen worden sein, über der der Kontakt zu Flug PS752 abbrach. Auch Beschädigungen an den Wrackteilen, die an Einschusslöcher erinnern, sorgten für Spekulationen.