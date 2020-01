Das Wiener Landeskriminalamt ermittelt auf Hochtouren. Ein noch unbekannter Täter marschierte am Mittwoch kurz vor 12 Uhr in eine Trafik in Wien-Margareten und zückte ein Springmesser. Der Messer-Mann bedrohte den Angestellten der Trafik, fuchtelte mit der blitzenden Klinge herum und forderte Geld.