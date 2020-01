Neue Compliance-Regeln für Mitglieder

Der Neuaftritt der Partei geht auch mit neuen Compliance-Regeln einher. Diese sollen mit Ende dieses Jahres in Kraft treten. Inhaltlich gaben sich Hofer und sein Obmannstellvertreter Manfred Haimbuchner zu den kommenden Richtlinien noch bedeckt, nur so viel: Es solle wie in der Privatwirtschaft einen Verhaltenskodex und Handlungsanweisungen geben, zudem einen „Compliance-Officer“ sowie Ansprechpartner in den Ländern. Im Zuge des „Rollout“ werde es auch Trainings und Schulungen für die Funktionäre geben. Das „Gesamtwerk“ muss laut Hofer noch vom Vorstand abgesegnet werden.