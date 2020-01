Kein Alkohol im Spiel

Beim dritten Radunfall an diesem Vormittag kurz vor 11 Uhr kollidierte in der Hilmteichstraße im Bezirk Geidorf eine 71-jährige Pkw-Lenkerin mit einer 68-jährigen Radfahrerin. Die Autofahrerin soll laut Zeugenangaben, ohne vorher anzuhalten, in den Kreuzungsbereich Hilmteichstraße - Schubertstraße eingefahren sein. Die 68-Jährige erlitt beim Sturz schwere Verletzungen an Schulter und Rippen. Bei allen drei Unfällen lagen keine Hinweise auf eine Alkoholisierung vor.