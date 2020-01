Kinder, Senioren und „bildungsferne Schichten“ gefährdet

Der Experte ortet in seiner Analyse großes Schadenspotenzial in solchen Tricks - schon allein, weil viele Internetnutzer bei der Nutzung von Software und Online-Angeboten auf eine möglichst einfache Bedienung angewiesen seien. Unerfahrene User wie Senioren, Kinder und Jugendliche sowie „bildungsferne Schichten“ seien besonders gefährdet, beispielsweise bei Free-to-Play-Spielen und anderen Angeboten mehr Geld auszugeben, als ihnen lieb ist. Sie würden von der Industrie „gezielt gesteuert, manipuliert und getäuscht“, so der Vorwurf.