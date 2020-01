Mit diesen Leuchten sind Sie optimal für den Notfall ausgestattet. Bei einer Panne im Dunkeln bieten Ihnen diese genügend Licht, um in der Situation die Ruhe zu bewahren. Dank des Clips an der Seite lassen sich die Leuchten auch einfach an der Jackentasche oder am Gürtel anbringen. Verstauen Sie diese am besten im Handschuhfach.