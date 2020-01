Wegen Rotlichts hielten drei Fahrzeuge Donnerstagmorgen auf einem Rechtsabbiegestreifen auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt. Eine 35-jährige Klagenfurterin übersah dies offensichtlich und prallte gegen das Heck des letzten stehenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum in die anderen Fahrzeuge geschoben. Die 35-Jährige wurde verletzt von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.